La "colpa" è del boom di visitatori in arrivo a Parma per MecSpe, la maxi-fiera dedicata alla manifattura 4.0. Sull'A1 Milano-Napoli, tra Terre di Canossa Campegine e Parma verso Milano, ci sono 7 km di coda. Code di 2 km anche in direzione sud tra il bivio con l'A15 Parma La Spezia e Parma. Code anche in uscita a Parma da entrambe le provenienze. Per chi proviene da Milano in alternativa, consigliamo di utilizzare l'uscita di Parma Ovest sull'A15 Parma La Spezia, mentre chi proviene da Bologna può utilizzare l'uscita Terre di Canossa Campegine.

Il Personale di Autostrade per l'Italia è presente sul posto per segnalare l'ingombro delle code.

