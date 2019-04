L'annunciata chiusura del cavalcavia sull'A1 dell'Asolana a partire da oggi ha indotto molti automobilisti e camionisti a passare da via Paradigna, dove c'è un piccolo sovrappasso sull'autostrada che però non era stato indicato dal Comune come strada alternativa. Sta di fatto che in tanti si sono diretti proprio lì creando un intasamento notevole della strada.