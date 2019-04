Nuovo pass elettronico per l’accesso e la sosta in centro storico

Sono in consegna nelle case dei parmigiani – per tutti i titolari di permesso transito e sosta in centro storico - le lettere informative che l’amministrazione comunale e Infomobility hanno inviato per il rinnovo del permesso per il 2019. Da quest’anno infatti il tradizionale permesso cartaceo verrà sostituito con un nuovo pass, tecnologicamente avanzato, dotato di microchip con tecnologia Rfid, una sorta di identità digitale del veicolo che potrà in futuro essere utilizzato per diverse funzionalità.

“Il nuovo pass ci semplificherà la vita - spiega l’assessore alle politiche di sostenibilità ambientale del Comune di Parma, Tiziana Benassi -. Tecnologia e innovazione a servizio della città, della nostra città sempre più smart, per agevolarci nelle esigenze quotidiane e accompagnare il cambiamento della pubblica amministrazione nella gestione dei servizi. Semplificazione ed efficienza: parole chiave di questa evoluzione. Il pass si arricchirà inoltre di nuovi servizi legati al mondo della mobilità – come il parcheggio facile, le comunicazioni “alert system”, per citarne alcuni – ma non solo. Anche questa una grande novità. E opportunità. Per tutti.”

Il nuovo pass elettronico, nato con l’obiettivo di semplificare, velocizzare e agevolare le procedure di emissione e di rinnovo dei permessi, permetterà di giungere alla completa dematerializzazione e automatizzazione dei permessi di transito e sosta attualmente in uso.

Con il nuovo pass non sarà più necessario recarsi agli sportelli per rinnovare il permesso poiché tutte le operazioni di nuova emissione, rinnovo, cambio targa potranno essere effettuate in modo virtuale accedendo alla propria area riservata sul sito www.parmaimobility.it. I cittadini avranno in futuro anche la possibilità di usufruire di servizi aggiuntivi che risponderanno alle diverse esigenze di mobilità, come ad esempio il pagamento online della sosta su strada e dell’accesso alle Z.T.L. di Parma in modo facile e veloce.

Per ottenere il nuovo pass elettronico è necessario effettuare il versamento utilizzando una delle seguenti modalità. La più veloce è il pagamento on line con carta di credito sul sito www.parmaimobility.pr.it dopo essersi registrati con il proprio username (codice fiscale) e con la propria password (indicata nella lettera che riceveranno tutti gli aventi diritto). In alternativa è possibile effettuare un bonifico bancario sul conto corrente di Infomobility indicando nella causale il numero di permesso oppure utilizzare il bollettino postale precompilato allegato alla lettera (non è ammesso l’uso di bollettini diversi da quelli inviati a casa).

Nei giorni successivi al pagamento verrà inviato da Infomobility al cittadino il nuovo pass che potrà essere applicato all’interno del parabrezza dell’auto e che sostituirà in tutto e per tutto il vecchio permesso cartaceo. Con buona probabilità la scadenza del vecchio permesso verrà prorogata al 31 maggio 2019 per permettere a tutti i titolari di effettuare il rinnovo nei termini.

Per eventuali chiarimenti è possibile inviare una email a imobility@infomobility.pr.it oppure chiamare il numero verde 800.238.630 attivo dal lunedì al venerdì, negli orari di ufficio: 8.30 - 13.00 e 14.00 - 17.00.