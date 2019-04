Incidente in A1 tra il Bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Fidenza. Per permettere i soccorsi e a causa della posizione dei mezzi coinvolti si sono formati diversi chilometri di coda in direzione Milano: erano 8 alle 13.30. Entrata consigliata verso Milano: Fidenza. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Parma Ovest su A15 Parma-La Spezia. Code anche in direzione opposta, per curiosi.

Autostrade traffico in tempo reale