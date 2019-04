Tempo di rientri: rallentamenti sulla A1

È già tempo di rientri: il traffico oggi pomeriggio è intenso sulle autostrade del Parmense.

In A1 ci sono rallentamenti tra Parma e Fidenza per traffico intenso ma cose a tratti sono segnalate anche in tutto l’asse Valsamoggia-Parma.

In Autocisa, traffico intenso e rallentamenti tra Parma Ovest e l’interconnessione con l’A1