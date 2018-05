È finito con l’auto in un fosso a Mamiano di Traversetolo ed è finito all’ospedale. Quando però ha saputo che lo avrebbero sottoposto agli esami per appurare se guidava sotto l’influssi di alcol o droga, se n’è andato. Per l’uomo - un 55enne di Montechiarugolo - è comunque scattata la denuncia da parte dei carabinieri, oltre al ritiro della patente.