È una lotta serrata quella avviata dai Carabinieri di Traversetolo per contrastare la diffusione della droga tra i giovani. (...) «Intorno alle 19,30 - ha spiegato il comandante della Stazione locale Danilo Melegari – una pattuglia si trovava al parco del Lido Valtermina per effettuare controlli ordinari. C’erano alcuni giovani, appena maggiorenni, sia italiani sia stranieri, tutti residenti a Traversetolo. Dai controlli dei militari è emerso che uno di loro aveva con sé 10 grammi di hashish, l’altro 5 grammi di marijuana. Le sostanze sono state sequestrate e i giovani trovati in possesso di droga sono stati deferiti alla Prefettura; uno di loro aveva l’auto ed è scattato il ritiro immediato della patente, come sanzione accessoria». (...)

L'articolo completo è sulla Gazzetta di Parma in edicola