Il «giallo» dei rifuti: il sindaco smaschera il colpevole

È sempre più tolleranza zero per chi non rispetta le regole dello smaltimento dei rifiuti. Dopo «l’indagine» che la scorsa settimana ha portato il sindaco Simone Dall’Orto a individuare e punire due fratelli di Basilicanova che avevano abbandonato rifiuti a Mamiano, ancora ieri il «sindaco sceriffo» ha deciso di intervenire personalmente per risolvere un altro problema, seppur minore, che, però, si trascinava da anni. Si tratta dell’abbandono sistematico di un sacco giallo (da regolamento riservato alla plastica) contenente rifiuti indifferenziati, abbandonato regolarmente nel centro storico, davanti alle case o ai bagni pubblici.

A sollevare il caso e portarlo all’attenzione del primo cittadino sono stati proprio alcuni traversetolesi, spinti dalla pubblicazione sulla Gazzetta dell’articolo sui fratelli di Basilicanova, rintracciati, multati e invitati a riprendersi i rifiuti abbandonati per smaltirli correttamente.

«L’articolo ha innescato nei cittadini la voglia di risolvere altri problemi di questo tipo – spiega il sindaco Dall’Orto –, così mi hanno contattato per il caso del sacco puntualmente abbandonato in zone improprie e lontano dai giorni di raccolta. Per questo restava abbandonato per giorni, con gli animali che lo rompevano spargendo i rifiuti, o con gli operai del Comune costretti a ritirarlo. Grazie alla collaborazione dei cittadini siamo riusciti a risalire alla responsabile, una donna di origini straniere, dell’Est Europa, che risiede in centro». Una volta accertata l’identità della responsabile grazie ad alcuni testimoni, il sindaco ha provveduto a ritirare il sacco abbandonato e posizionarlo davanti alla casa della donna.

«Ho voluto lanciare un messaggio – aggiunge il sindaco – ma non è bastato perché la mattina dopo l’ho ritrovato in piazza Vittorio Veneto. A quel punto ho chiamato personalmente la responsabile e l’ho convocata in Comune, anticipandole l’argomento che avremmo affrontato».

La donna si è difesa dicendo di non conoscere i giorni e le aree del ritiro dei rifiuti da parte di Iren. A quel punto il sindaco le ha consegnato il vademecum per la corretta gestione dei rifiuti e l’ha esortata a rispettarlo in futuro, per evitare una sanzione da 600 euro. «Ci tengo a lanciare un messaggio alla cittadinanza – conclude il sindaco –: il decoro del paese è importante e parte dal comportamento dei singoli cittadini. Le regole devono essere rispettate da tutti, l’ignoranza non è ammessa. Chi non sa come smaltire i rifiuti può contattare l’ufficio ambiente del Comune o Iren».