Traversetolo, acqua ripristinata. Ma occorre usarla con parsimonia

Acqua ripristinata nel capoluogo di Traversetolo ma occorre usarla con parsimonia fino al termine dell'intervento di Iren, al lavoro con più squadre da questa mattina. Il guasto che ha dato origine all'allerta riguarda una delle due pompe che si trovano in località Masdone: quella principale, con una portata da 40 litri al secondo, è bruciata e Iren ha dovuto inviare diverse squadre per sostituirla. Nel frattempo, fortunatamente, la pompa di minore portata, da 22 litri al secondo, è rimasta infunzione e i tecnici l'hanno potenziata, portandola alla portata massima di 29 litri al secondo, per garantire che continuasse a rifornire il serbatoio di accumulo in località La Costa, dal quale, a caduta, si approvvigiona tutto il capoluogo. "Il rischio di sospensione di acqua potabile è stato scongiurato - ha spiegato il sindaco Simone Dall'Orto - tuttavia la raccomandazione per tutti i cittadini è quella di utilizzare acqua con parsimonia e di non sprecarne per nessuna ragione. Se, infatti, dovesse verificarsi un picco nei consumi potrebbero verificarsi dei problemi". Nel frattempo i tecnici stanno già posizionando la nuova pompa, in sostituzione di quella guasta, e i lavori dovrebbero essere ultimati in giornata.