Dialetto e ricette connubio perfetto: conosci questi 10 termini?

Stavolta la Consulta per il dialetto parmigiano ci presenta 10 termini dialettali inerenti a ricette e cibo. Leggi il testo in basso e scopri subito se conosci questi termini: CLICCA QUI

Vocaboli presi dal testo della consulta: CUCINA - ricette: http://consultadialettoparmigiano.org/wordpress/category/ricette/

La buzéca di Gino Picelli (il famoso oste di borgo Marodolo, da non confondere con Guido Picelli, valoroso capopopolo durante le barricate dell’agosto 1922)

Ónt äd gommod e po äd la gran pasénsja. J én il primmi cozi ch’ a gh’vól parfär ‘na bón’na buzéca a sintir Gino Picéli che in fat äd buzéca al la säva lónga cme poch. La trippa, ch’l’à da ésor älta e narvóza, la s ’ taja in quädor grand e po con un cuciär la s ’ rascia bén bén fin ch’ l’é sgrasäda. La s’ läva in aqua corénta sinch o séz volti e po la s’taja a fètti cme ‘l salam. La s’métta a bojjor par quattr ’óri in-t-‘na brónza indò gh’é tutti il varduri tridädi; aj, sigòlli, carotli e sènnor, fin’na quäzi a cotura. Intant da ‘na pärta a s ’ prepara un fónd äd casaróla con la pistäda äd gras e sälsa. La s ’ fa andär par méz ’ óra e, quand l’é prónta, a s ’ ghe métta la trippa col varduri e la s’fa bojjor pian pianén do o tre óri. Al gioron dop la s ’fa bojjor ‘n’ältra méz ’ óra e po la s’lasa arposär n’ätor brizén. Dop, finalmént, la s ’ pól magnar, briza grasa e béla gomóza.

(Tratto da: Apenn’na da Biasär di Giuseppe Mezzadri)

Nota: visita il sito della Consulta per il Dialetto Parmigiano per fare richieste dirette scrivi all’indirizzo mail segreteria@consultadialettoparmigiani.org .

Clicca sotto per le precedenti puntate del dialetto in collaborazione con la Consulta per il Dialetto Parmigiano:

- Prima puntata: “Al me dialètt pramzàn”: allena la tua parmigianità con il quiz della consulta per il dialetto

- Seconda puntata: Quei simpatici ”Bagolón”: fai subito il nostro quiz

- Terza puntata: "Al bal äd la vitta": sapete godervi la vita... in dialetto?

- Quarta puntata: La magia del dialetto: da rezdora a melgon, fai subito il quiz

- Quinta puntata: "Bruno, è vera che al Castlètt a magnävov il pónghi ?": divertiti con il nostro quiz

- Sesta puntata: "L'elogio del tacchino": leggi il testo in dialetto e rispondi al nostro quiz

- Settima puntata: “Cuand a s’ pärla ‘d Pärma vecia am grat ancòrra!”: divertiti con il dialetto e rispondi al quiz!

- Ottava puntata: “Rézga, rézga la fumära par rivär a Frasanära…" ecco altri 10 termini dialettali da scoprire