Decimo appuntamento con il dialetto in collaborazione con la Consulta per il dialetto parmigiano e altri 10 termini dialettali tutti da scoprire. Scopri subito se li conosci: CLICCA QUI

Il testo di oggi è preso della poesia di Luigi Vicini “La Morta in Tär”, dal libro Aqua ‘d sorzìa, Ed. Battei 1976 Poesia che il poeta a dedicato a Renzo Tagliavini, che tante vite ha salvato dalle acque invitanti e infide del Taro

Reperibile nel Sito della Consulta cliccando su POETI e poi Luigi Vicini

Nota: visita il sito della Consulta per il Dialetto Parmigiano per fare richieste dirette scrivi all’indirizzo mail segreteria@consultadialettoparmigiani.org .

