Le scuole sono chiuse ma gli esami non finiscono mai: oggi quiz di geografia

Le scuole sono chiuse ma tieni sempre in allenamento la tua mente. Oggi doppio quiz di Geografia, dimostra di essere sempre sul pezzo, sai riconoscere che Stati sono?

Quiz numero 1

Quiz numero 2

Inoltre per te: conosci tutte le bandiere del mondo? Allora è arrivato il tuo momento, Gazzafun ti presenta tre esami per ottenere il massimo dei voti. Clicca sotto e.... in bocca al lupo!

Riconosci le bandiere del Mondo parte 1

Riconosci le bandiere del Mondo parte 2

Riconosci le bandiere del Mondo parte 3

