Giochi sotto l'ombrellone: divertiti con i quiz sul dialetto

Ti sei perso qualche puntata degli esami di dialetto di Gazzafun? Non ti preoccupare, ecco l'elenco completo di tutti i quiz per confermare le tue conoscenze del dialetto "pramzan":

Provali tutti:

- Esame 16 --> Speciale estate

- Esame 15 --> Traduzione dialetto/italiano 4

- Esame 14 --> Traduzione dialetto/italiano 3

- Esame 13 --> Traduzione dialetto/italiano 2

- Esame 12 --> Speciale cibo

- Esame 11 --> Traduzione dialetto/italiano

- Esame 10 --> Speciale carnevale parmigiano

- Esame 9 --> Speciale inverno

- Esame 8 --> Speciale Natale

- Esame 7 --> Speciale mestieri

- Esame 6 --> Per intenditori

- Esame 5 --> Speciale autunno

- Esame 4 --> Speciale divertimento

- Esame 3 --> Speciale animali

- Esame 2 --> Vero o falso?

- Esame 1 --> I grandi classici





Clicca sotto per le precedenti puntate del dialetto in collaborazione con la Consulta per il Dialetto Parmigiano:

- Prima puntata: “Al me dialètt pramzàn”: allena la tua parmigianità con il quiz della consulta per il dialetto

- Seconda puntata: Quei simpatici ”Bagolón”: fai subito il nostro quiz

- Terza puntata: "Al bal äd la vitta": sapete godervi la vita... in dialetto?

- Quarta puntata: La magia del dialetto: da rezdora a melgon, fai subito il quiz

- Quinta puntata: "Bruno, è vera che al Castlètt a magnävov il pónghi ?": divertiti con il nostro quiz

- Sesta puntata: "L'elogio del tacchino": leggi il testo in dialetto e rispondi al nostro quiz

- Settima puntata: “Cuand a s’ pärla ‘d Pärma vecia am grat ancòrra!”: divertiti con il dialetto e rispondi al quiz!

- Ottima puntata: Dialetto e ricette connubio perfetto: conosci questi 10 termini?

- Nona puntata: “Rézga, rézga la fumära par rivär a Frasanära…" ecco altri 10 termini dialettali da scoprire

- Decima puntata: “La morta in Tär" e le belle storie in dialetto: rispondi al nostro quiz

- Undicesima puntata: Il personaggio Battistein ci porta nell'800: conosci questi 10 termini dialettali?

- Dodicesima puntata: Leggi il dialetto in rima, saprai conoscere questi 10 termini?

- Tredicesima puntata: Leggi il dialetto del 1899 e indovina questi 10 termini

- Quattordicesima puntata: 10 termini presi da "Riz e Vérzi", conosci il loro significato?