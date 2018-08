Nuova puntata con il dialetto in collaborazione con la Consulta per il dialetto parmigiano e altri 10 termini dialettali tutti da scoprire. Scopri subito se li conosci: CLICCA QUI

Domande tratte da “La pippa” di Luigi Vicini, dalla raccolta Sgagnaciufén, Ed. Battei, 1973. Le poesie di Vicini sono reperibili nel sito della Consulta per il dialetto parmigiano.

Nota: visita il sito della Consulta per il Dialetto Parmigiano per fare richieste dirette scrivi all’indirizzo mail segreteria@consultadialettoparmigiani.org .

Clicca sotto per le precedenti puntate del dialetto in collaborazione con la Consulta per il Dialetto Parmigiano:

- Prima puntata: “Al me dialètt pramzàn”: allena la tua parmigianità con il quiz della consulta per il dialetto

- Seconda puntata: Quei simpatici ”Bagolón”: fai subito il nostro quiz

- Terza puntata: "Al bal äd la vitta": sapete godervi la vita... in dialetto?

- Quarta puntata: La magia del dialetto: da rezdora a melgon, fai subito il quiz

- Quinta puntata: "Bruno, è vera che al Castlètt a magnävov il pónghi ?": divertiti con il nostro quiz

- Sesta puntata: "L'elogio del tacchino": leggi il testo in dialetto e rispondi al nostro quiz

- Settima puntata: “Cuand a s’ pärla ‘d Pärma vecia am grat ancòrra!”: divertiti con il dialetto e rispondi al quiz!

- Ottima puntata: Dialetto e ricette connubio perfetto: conosci questi 10 termini?

- Nona puntata: “Rézga, rézga la fumära par rivär a Frasanära…" ecco altri 10 termini dialettali da scoprire

- Decima puntata: “La morta in Tär" e le belle storie in dialetto: rispondi al nostro quiz

- Undicesima puntata: Il personaggio Battistein ci porta nell'800: conosci questi 10 termini dialettali?

- Dodicesima puntata: Leggi il dialetto in rima, saprai conoscere questi 10 termini?

- Tredicesima puntata: Leggi il dialetto del 1899 e indovina questi 10 termini

- Quattordicesima puntata: 10 termini presi da "Riz e Vérzi", conosci il loro significato?