Via alla sfida del gatto più bello del web: mandate le foto del vostro micio

Quale sarà il gatto più bello del web? Saranno i lettori a deciderlo. Basta mandare la foto del proprio micio al sito «World Cat» e la sfida avrà inizio. Dopo il successo del sondaggio «Vota il gatto più bello di Parma», la Gazzetta di Parma lancia oggi questa nuova iniziativa per votare il gatto più bello del web. Il sondaggio dell’anno scorso ha registrato infatti un successo incredibile, che ha superato ogni aspettativa: al sito della Gazzetta sono arrivate centinaia di fotografie di gatti alle prese con il nostro giornale e alla fine è stato incoronato il gatto più bello di Parma.

Ma quale sarà, invece, il gatto più bello del web e di ogni città italiana? E' arrivato il momento di eleggerlo e per partecipare basta rivolgersi al sito www.world-cat.it.

Tutti possono partecipare con il proprio micio di famiglia, inviando la sua foto a www.world-cat.it/submit. Una foto mentre gioca, mentre dorme o fa le coccole; ma anche mentre si fa le unghie contro il divano nuovo, mentre strappa i fiori sul terrazzo oppure quando fa le capriole sul vostro letto, pensando di essere da solo in casa. Insomma, mandate le immagini delle avventure del vostro «Miao miao».

Ma è bene ricordare che affinché la foto possa partecipare al «World Cat» è necessario che il vostro gatto sia fotografato accanto al quotidiano locale o accanto al sito del quotidiano locale. Non saranno quindi accettate fotografie di gatti ritratti senza il giornale o il sito del giornale locale. In alternativa si possono mandare foto geolocalizzate oppure che definiscono chiaramente che si tratta di un gatto vero: l’obiettivo è non far partecipare foto prese dalla rete.

Ma come si gioca? Accedendo al nuovo sito «World Cat» si entra subito nella partita in corso: 8 gatti si sfideranno in duelli «uno contro uno». E ogni partita presenta ben 28 sfide: solo seguendo tutte le fasi si potrà scoprire quale sarà il gatto più bello della partita in ballo. Chiaramente, come accade in tutti i giochi, ogni sfida vinta aumenta la percentuale di vittoria di ciascun gatto. E il primo in classifica sarà il nostro World Cat. Per maggiori informazioni sul regolamento: www.world-cat.it/rules. Per le diverse classifiche che naturalmente si formeranno con i voti dei lettori non è previsto nessun premio per la fotografia del gatto vincitore, ma i vincitori saranno promossi su tutti i nostri media, inclusi i social: sono infatti attive sia la pagina facebook che Instagram. Ciascun appassionato dalla home page del sito di World Cat può avviare una partita tra 8 gatti, con la possibilità di selezionare la razza, la città o la regione nell’ambito dei quali verranno scelti randomicamente gli avversari.

La partita si compone di sfide «uno contro uno», dove ciascuna delle fotografie di questi 8 gatti sfida singolarmente le fotografie di altri 7 gatti, generando quindi un totale di 28 sfide all’interno della medesima partita.

L’utente può inoltre generare una partita dalla pagina in cui è caricata la fotografia del proprio gatto ai fini della classifica generale, che avvierà le 28 sfide con le fotografie di altri 7 gatti scelti casualmente.

CLICCA QUI PER GIOCARE

CLICCA QUI PER MANDARE LA FOTO DEL TUO GATTO

SEGUI LA PAGINA FACEBOOK DI WORLD CAT