"Ducatus Parmae" ha ricordato gli studenti caduti e l'ex rettore Loris Borghi

Nell’Atrio delle Colonne del palazzo centrale dell’Università di Parma si è svolta la consueta cerimonia a ricordo degli studenti caduti per la patria, quest’anno dedicata anche alla memoria di Loris Borghi, rettore dell’Ateneo dal 2013 al 2017 scomparso di recente.

Alla presenza del Pro Rettore Vicario Paolo Martelli, il coro dell’Associazione studentesca Ducatus Parmae, formato da studenti dell’Ateneo, ha intonato le note di “Gaudeamus igitur”, inno della goliardia, e “Di canti di gioia”, scritto nel 1891 in onore degli studenti caduti per la patria.