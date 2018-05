Ritorna la Notte d'Evasione, festival studentesco

Torna il festival studentesco "Notte d'Evasione", la più grande rassegna di arte, musica e cultura organizzata dagli studenti dell'Unione degli Universitari, con il contributo dell'Università di Parma.

Gli ospiti delle serate di quest'anno saranno Brusco, pietra miliare della scena reggae e dancehall, che con alcuni suoi brani ha portato il reggae italiano a un'esposizione mediatica mai avuta prima, e sarà l'headliner nella serata del 24 maggio. Nella serata del 25 maggio saranno i Viito, astri nascenti del panorama indipendente italiano, duo composto da Vito e Giuseppe, coinquilini fuori sede, romani d'adozione, che non appena hanno portato le loro canzoni fuori dalle quattro mura di casa sono saltati ai primi posti di molte classifiche riscuotendo un enorme successo, suscitando forti emozioni nelle anime dei loro fan.

Lo dice un comunicato stampa, che prosegue:

Apriranno la serata di giovedì gli Outlaw Sound,un duo appassionato di musica giamaicana che ha deciso di contribuire alla diffusione delle positive vibrations, e che hanno solcato i palchi di molti festival e locali di tutta l'Emilia Romagna. Venerdì invece sarà Michele Diemmi, talento nostrano, che dopo l'esperienza con la band Flerida, grazie alla quale ha l'occasione di suonare in diverse città italiane, da poco ha intrapreso la carriera solistica per dare voce ad alcuni brani inediti racchiusi in "IO E TE", disco in uscita a breve.