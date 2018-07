A Parma niente tasse universitarie con Isee a 23mila euro

All’università di Parma si allarga la «no tax area», la soglia minima Isee prevista per avere diritto all’esenzione dalle tasse universitarie. Spenderanno quindi meno le future matricole, che andranno a studiare in una università che anche quest’anno si è confermata al 3° posto tra i migliori grandi atenei nella classifica Censis 2018 (Leggi).

Se fino ad oggi solo gli studenti con un Isee uguale o inferiore a 13mila euro non dovevano pagare le tasse, dal 2018-2019 la soglia per essere esenti si alza a 23 mila. Cresce anche il limite massimo Isee per gli studenti che hanno diritto ad agevolazioni, che passa da 64mila a 70mila euro. Queste novità si innestano in un sistema premiante del metodo di tassazione dell’ateneo, in vigore da anni attraverso diversi benefici di merito: tra questi il voto di diploma di maturità (riduzione di 250 euro per chi ha avuto all’esame il voto di 100 o 100 con merito), e quello di laurea triennale per i corsi magistrali (riduzione di 250 euro per votazioni pari a 110 o 110 con lode, e di 150 euro per votazioni di 108 o 109).