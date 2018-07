Al test di ammissione a Scienze e tecniche psicologiche 669 candidati per 300 posti

Si conferma l’interesse per il corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche promosso da Unimore con l'Università di Parma. Anche quest’anno sono numerosi i candidati che si contenderanno i 300 posti disponibili (4 dei quali riservati a studenti extracomunitari residenti all’estero e 3 posti riservati a cittadini cinesi aderenti al Progetto “Marco Polo”).

I 669 candidati, in gran parte donne (553 pari all’ 82,6%), provenienti da ogni parte d’Italia, sosterranno il test d’ingresso mercoledì 18 luglio nelle aule del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane di Reggio Emilia (Viale Allegri, 9 e Via G. R. Fogliani, 1) e dovranno presentarsi entro le ore 9,30 per le operazioni di identificazione con la ricevuta del pagamento di 55 Euro, un documento di identità valido in originale e la fotocopia dello stesso. Al termine di tali operazioni avrà inizio la prova di ammissione.

Il test di ammissione

Per lo svolgimento della prova sono assegnati 75 minuti durante i quali non è permesso ai candidati di lasciare l’aula e di tenere con sé borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari, calcolatrici e altri strumenti elettronici.

Gli argomenti

La prova di ammissione verte su sessanta (60) quesiti formulati con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare la sola corretta. Le domande verteranno su nozioni tendenti a verificare le competenze di tipo logico-matematico (15 quesiti), linguistiche (5 quesiti), capacità di problem-solving (10 quesiti), capacità di comprensione dei testi, sia in italiano sia in inglese (20 quesiti) e conoscenze di cultura generale e attualità (10 quesiti).

La graduatoria

La graduatoria sarà resa pubblica entro venerdì 27 luglio 2018 sul sito Internet http://www.unimore.it/bandi/StuLaugrad.html e potrà essere visualizzata utilizzando le credenziali rilasciate dal sistema informatico Esse3.

Si consiglia a tutti coloro che si troveranno in graduatoria oltre il 300 posto di seguire costantemente la pubblicazione delle riassegnazioni successive secondo le procedure indicate nel bando https://www.unimore.it/Bandi/StuLau-Lau.html