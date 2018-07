L'Università: "Ottimo avvio per le immatricolazioni"

Ottimo avvio per le immatricolazioni 2018-2019 all’Università di Parma: i 6 corsi ad accesso in ordine cronologico con valorizzazione del merito (Biologia; Biotecnologie; Chimica - per la prima porzione di posti -; Scienze e tecnologie alimentari; Scienze motorie, sport e salute; Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali) sono stati letteralmente presi d’assalto già nei primi minuti dall’apertura delle iscrizioni, e anche i corsi a libero accesso hanno fatto registrare numeri rilevanti.

Lo dice un comunicato dell'Università, che prosegue:

La procedura d’iscrizione on line resta aperta, tanto per i corsi ad accesso in ordine cronologico con valorizzazione del merito (fino al 23 luglio ore 12) quanto per quelli a libero accesso.



Il sistema di immatricolazioni on line ha funzionato, reggendo notevoli flussi di traffico. Vincente anche quest’anno la scelta (avviata nel 2017) di articolare le immatricolazioni su diverse fasce orarie (nel complesso 6, tra i corsi in ordine cronologico e quelli a libero accesso), con partenze scaglionate, proprio per decongestionare il traffico web.



Nel complesso sono 86 i corsi di studio dell’Università di Parma: 39 corsi di laurea triennale, 6 corsi di laurea magistrale a ciclo unico, 41 corsi di laurea magistrale (elenco completo a questo link).



Per accedere alla procedura d’immatricolazione, dall’home page del sito web di Ateneo www.unipr.it occorre cliccare sul banner “Iscrizioni on line” www.unipr.it/iscrizioni.