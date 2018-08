Professioni sanitarie: 1.120 domande all’Università per 438 posti

Sono 1.120 le domande arrivate all’Università di Parma per i 9 corsi di laurea delle Professioni sanitarie (Fisioterapia, Infermieristica, Logopedia, Ortottica e assistenza oftalmologica, Ostetricia, Tecniche audioprotesiche, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia).



438 i posti complessivi definitivi. Di seguito il riepilogo delle domande per i singoli corsi di laurea:



· Fisioterapia: 473 domande – 53 posti disponibili

· Infermieristica: 232 domande – 250 posti disponibili

· Logopedia: 116 domande – 13 posti disponibili

· Ortottica e assistenza oftalmologica: 36 domande – 16 posti disponibili

· Ostetricia: 109 domande – 23 posti disponibili

· Tecniche audioprotesiche: 21 domande – 20 posti disponibili

· Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro: 24 domande – 23 posti disponibili

· Tecniche di laboratorio biomedico: 47 domande – 26 posti disponibili

· Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia: 62 domande – 14 posti disponibili.



Tutte le informazioni sui test di ammissione sono pubblicate sul sito web dell’Ateneo, nella pagina dedicata ai test di ammissione.



La prova di ammissione per i corsi delle Professioni sanitarie si terrà mercoledì 12 settembre al Campus Scienze e Tecnologie – Sede Didattica di Ingegneria (Parco Area delle Scienze 69/A), con convocazione dei candidati alle 8. L’Aula di destinazione di ogni candidato sarà indicata sul sito http://mc.unipr.it/it/didattica/ammissioni almeno due giorni prima della data dell’esame.

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento d’identità personale, ricevuta dell’avvenuto pagamento entro i termini previsti della tassa di ammissione e copia del modulo di avvenuta iscrizione. Questa documentazione non va trasmessa alla Segreteria Studenti.

La prova inizierà alle 11 e per il suo svolgimento saranno assegnati 100 minuti.