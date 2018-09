Test per entrare a Medicina a Parma: ci riuscirà circa uno su tre

Come in tutta Italia, oggi test d'ammissione alla facoltà di Medicina all’Università di Parma per 756 candidati, con una percentuale di presenze dell’88% rispetto agli 857 iscritti complessivi alla prova. I posti disponibili per Medicina sono 221, quelli per Odontoiatria sono 24. Oltre tremila, 3112 per la precisione, i candidati che questa mattina a Bologna Fiere hanno sostenuto la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria. I posti disponibili sono 330 per Medicina e 30 per Odontoiatria. 3287 gli studenti che avevano indicato l’Università di Bologna come prima scelta nella domanda di ammissione. A Ferrara, comunica Unife, hanno partecipato ai test odierni 942 candidati su 977 iscritti: 185 i posti disponibili per Medicina e 22 per Odontoiatria. Per l’Università di Modena sono arrivati in 900 per sostenere il test, per una partecipazione di oltre il 96% rispetto agli iscritti. I posti totali per Medicina sono 147, quelli per Odontoiatria 23.