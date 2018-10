Uno studente parmigiano diventa "testimonial" di un programma di scambi in Cina

Uno studente dell’Università di Parma, Stefano Tinelli, iscritto al corso di laurea in Ingegneria informatica, elettronica e delle telecomunicazioni, è stato scelto come “testimonial” per il programma di scambi dell’Università di Nottingham nella sede di Ningbo, in Cina (UNNC).

Lo studente ha partecipato lo scorso anno al programma di scambio Overworld, di cui erano responsabili per la destinazione UNNC i professori Giovanni Franceschini e Davide Barater e la professoressa Gioia Angeletti.

In un video pubblicato sul canale youtube di UNNC, Stefano Tinelli racconta com’è nata l’opportunità di andare a Ningbo, come ha vissuto questa esperienza e cosa ne ha tratto dal punto di vista delle competenze e delle conoscenze. “Non fatevi “spaventare” da quello che potete pensare sia la Cina – dice nel video - perché è un posto magnifico e ci sono tantissime cose da fare. Il campus è stupendo. Venite qua, perché è davvero un’esperienza da fare”.