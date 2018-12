Università di Parma, premiato Pietro Beccari, che si rivolge ai giovani: «Siate perseveranti, curiosi e autentici»

È un nome di primo piano della moda internazionale quello che da oggi pomeriggio apre l’albo d’oro degli “Alumni dell’anno” dell’Università di Parma: il primo “Alumnus dell’anno” è Pietro Beccari, presidente e ceo di Christian Dior Couture, una carriera consacrata in alcune delle più grandi maisondel mondo. Oggi in Aula Magna Beccari ha ricevuto dal rettore Paolo Andrei il riconoscimento, istituito dall’Ateneo e dall’Associazione Alumni e Amici dell’Università di Parma, per rendere omaggio a laureati che si siano particolarmente distinti con il loro percorso professionale.



L’albo d’oro si è inaugurato con un manager che ha saputo lasciare il segno in tutte le grandi case di moda in cui ha lavorato in questi anni: Louis Vuitton, Fendi e ora Christian Dior, nuova sfida di un percorso partito ventisei anni fa, il 10 dicembre 1992, con la laurea in Economia e commercio all’Università di Parma.



«Sono particolarmente lieto oggi di consegnare questo premio, istituito per dare un riconoscimento ai nostri laureati che si siano distinti in modo significativo nella loro vita professionale. Semplicità ma anche ambizione, intelligenza e curiosità: sono queste le qualità che possono lanciare una carriera di successo. Tutte caratteristiche che ho ritrovato oggi in Pietro Beccari», ha detto il Rettore Paolo Andrei, che ha tra l’altro ringraziato l’Associazione Alumni e Amici dell’Università di Parma «per avere pensato a questo momento di festa per l’Ateneo e per la città».



«Non potevo dire di no a Parma, per l’affetto che ho per la città e l’Università», ha esordito Pietro Beccari, che ha raccontato in breve il suo percorso professionale sottolineando la sua filosofia di lavoro e di vita: un’attitudine mentale fatta di «perseveranza e feroce determinazione; divina insoddisfazione e curiosità; autenticità e capacità di rimanere se stessi». «L’attitudine mentale rispetto alla vita è quello che determina il successo e l’insuccesso. Le occasioni sono tutte intorno a noi, abbiamo la possibilità di coglierle solo se siamo pronti e abbiamo la mentalità giusta per farle diventare davvero tali», ha spiegato Beccari. «Mi sento molto voi», ha concluso rivolto agli studenti presenti, che gli hanno rivolto numerose domande sul suo percorso professionale e sulla sua attività.



Nel corso della cerimonia sono intervenuti anche la Delegata del Rettore all’Orientamento Chiara Vernizzi e il Presidente dell’Associazione Alumni e Amici dell’Università di Parma Rinaldo Lampugnani, che hanno a loro volta rimarcato il valore della carriera di Beccari: una carriera che testimonia come, grazie all’impegno e alla perseveranza, uniti a una profonda capacità di mettersi in gioco forte solo delle proprie competenze e di un indiscusso spirito di iniziativa, sia possibile raggiungere importanti risultati professionali.



Dopo la cerimonia in Aula Magna, l’omaggio a Pietro Beccari è proseguito al Museo Glauco Lombardi con un aperitivo musicale, che è stato anche occasione di scambio degli auguri di Natale per tutti i soci dell’Associazione Alumni e Amici dell’Università di Parma.