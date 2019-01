Con la storia di tre giovani parmigiani, studenti prodigio ammessi alla Scuola Normale di Pisa, torna martedì 15 gennaio Gazzetta Università. Tra le altre notizie, il programma del ciclo di incontri filosofici «Le parole che contano» (al via al Plesso D'Azeglio il 13 febbraio) e le info utili agli studenti per beneficiare degli sconti sul trasporto pubblico e per gli spettacoli al Teatro Regio.