Nella pagine di Gazzetta Università la presentazione di una bella iniziativa tutta a favore degli studenti. Teatro Due e Teatro delle Briciole hanno creato un cartellone che spazia dalla prosa alla danza alla musica, ad hoc per gli universitari a prezzi agevolati - 50 euro per sei spettacoli -. Un'iniziativa che si aggiunge a tante altre per fare di Parma una città sempre più a misura di studente.

Tra gli altri argomenti l'accordo siglato con l'Università della Birmania per dare vita ad uno scambio tra studenti di Medicina e l'annuncio di un ciclo di incontri promosso dalla Deputazione di storia patria in collaborazione con la cattedra di Storia del diritto dedicato agli antichi mestieri.