Open Day: 5.600 visitatori al Salone di Parma. E altri 2.500 in streaming

Grande successo all’Università di Parma per la “tre giorni” dedicata alle lauree triennali e magistrali a ciclo unico del Salone “Studiare a Parma. L’Università in Open Day”, che ha chiuso i battenti oggi nella Sede centrale dell’Ateneo. 5.600 i visitatori del Salone: studenti, famiglie, intere scolaresche e docenti hanno affollato le presentazioni e gli stand e hanno raccolto informazioni sui 45 corsi di studio triennali e magistrali a ciclo unico e sui servizi offerti dall’Ateneo.

Ottimi anche i dati delle dirette streaming delle presentazioni dei corsi, seguite da oltre 2.500 persone. Anche chi non ha potuto essere fisicamente presente, dunque, ha potuto partecipare a distanza.

I video delle presentazioni resteranno visibili anche dopo il Salone sul canale YouTube dell’Università di Parma.

Fra una settimana, sabato 13 aprile, dalle 10 alle 18nella Sede centrale dell’Università sarà di scena l’Open Day per le Lauree Magistrali. Il programma completo è disponibile all’indirizzo web https://openday.unipr.it/open-day-lauree-magistrali/

Anche il 13 aprile, in occasione dell’Open Day lauree magistrali, il ParmaUniverCity Info Point (Sottopasso Ponte romano) sarà aperto dalle 10 alle 17.30: tutti i visitatori del Salone avranno inoltre diritto a uno sconto del 20% sull’acquisto del merchandising Unipr in vendita al ParmaUniverCity Info Point presentando il coupon di sconto ricevuto agli Open Day.

IL PROGRAMMA DELL’OPEN DAY LAUREE MAGISTRALI DI SABATO 13 APRILE

PRESENTAZIONI CORSI DI STUDIO E SERVIZI

AULA MAGNA

10.30 – 10.55 STORIA E CRITICA DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO

11 – 11.25 GIORNALISMO, CULTURA EDITORIALE E COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE

11.30 – 11.55 LETTERE CLASSICHE E MODERNE

12 – 12.25 LINGUE, CULTURE, COMUNICAZIONE

12.30 – 12.55 FILOSOFIA

13 – 13.55 PAUSA

14 – 14.25 PSICOLOGIA DELL’INTERVENTO CLINICO E SOCIALE

14.30 – 14.55 PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI

15 – 15.25 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI

15.30 – 15.55 RELAZIONI INTERNAZIONALI ED EUROPEE

16 – 16.25 PSICOBIOLOGIA E NEUROSCIENZE COGNITIVE

16.30 – 16.55 SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE

17 – 17.25 SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE

17.30 – 17.55 BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE

AULA FILOSOFI

10.30-10.55 GLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO – ER.GO Azienda Regionale per il diritto agli studi superiori

11 – 11.25 PRODUZIONI ANIMALI INNOVATIVE E SOSTENIBILI

11.30 – 11.55 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

12 – 12.25 FOOD SCIENCES FOR INNOVATION AND AUTHENTICITY

12.30 – 12.55 FOOD SAFETY AND FOOD RISK MANAGEMENT

13 – 13.55 PAUSA

14 – 14.25 GESTIONE DEI SISTEMI ALIMENTARI DI QUALITÀ E DELLA GASTRONOMIA

14.30 – 14.55 AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE AZIENDALE

15 – 15.25 FINANZA E RISK MANAGEMENT

15.30 – 15.55 INTERNATIONAL BUSINESS AND DEVELOPMENT

16 – 16.25 TRADE E CONSUMER MARKETING

16.30 – 16.55 LE OPPORTUNITÀ DI STUDIO ALL’ESTERO

AULA B

10.30 – 10.55 CHIMICA

11 – 11.25 CHIMICA INDUSTRIALE

11.30 -11.55 FISICA

12 – 12.25 MATEMATICA

12.30-12.55 CREDITI LIBERI DI PARTECIPAZIONE DI ATENEO

13 – 13.55 PAUSA

14 – 14.25 ECOLOGIA ED ETOLOGIA PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA

14.30 – 14.55 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE

15 – 15.25 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E LE RISORSE

15.30 – 15.55 BIOLOGIA E APPLICAZIONI BIOMEDICHE

16 – 16.25 SCIENZE BIOMOLECOLARI, GENOMICHE E CELLULARI

16.30 – 16.55 BIOTECNOLOGIE GENOMICHE, MOLECOLARI E INDUSTRIALI

AULA F

10.30 – 10.55 INGEGNERIA CIVILE

11 – 11.25 INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO

11.30 -11.55 INGEGNERIA GESTIONALE

12 – 12.25 INGEGNERIA DEGLI IMPIANTI E DELLE MACCHINE DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

12.30 – 12.55 INGEGNERIA MECCANICA

13 – 13.55 PAUSA

14 – 14.25 COMMUNICATION ENGINEERING

14.30 – 14.55 INGEGNERIA INFORMATICA

15 – 15.25 INGEGNERIA ELETTRONICA

15.30 – 15.55 ADVANCED AUTOMOTIVE ELECTRONIC ENGINEERING ADVANCED AUTOMOTIVE ENGINEERING

16 – 16.25 ARCHITETTURA E CITTÀ SOSTENIBILI