Sviluppo sostenibile, il nostro ateneo al top in Italia

Ottimo piazzamento per l'università di Firenze nel "THE University Impact Ranking 2019", nuova classifica stilata dalla testata internazionale Times Higher Education che si propone di valutare le politiche delle università in relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti nell’Agenda 2030 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Onu). L’Università di Firenze, spiega un comunicato stampa, si attesta nella fascia 101-200, quarta tra le università italiane in classifica, insieme all’Università di Parma.

Sono 462 gli atenei esaminati dal Times Higher Education in 76 paesi diversi. Prerequisito indispensabile per la partecipazione al ranking è il risultato ottenuto in riferimento al 17/o e ultimo obiettivo dell’Agenda 2030 ("Modalità di attuazione e partnership per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile"). La classifica internazionale è stata poi elaborata sulla base di tre performance tra dieci obiettivi di sostenibilità. Firenze è stata valutata in riferimento ad "Azioni per il clima" (obiettivo 13) dov'è al 25° posto assoluto e prima tra gli atenei italiani. L’Ateneo si colloca inoltre al 53° posto della graduatoria complessiva e al terzo tra le università italiane su "Industria, innovazione e infrastruttura" (Obiettivo 9). Occupa invece una posizione nella fascia 101-200 per "Consumo e produzione responsabile" (Obiettivo 12) dove ottiene un terzo posto nella graduatoria nazionale.