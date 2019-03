Varsi, incendio e vento forte: timori per la Casa della salute

Incendio nel pomeriggio a Varsi. Per cause in via di accertamento, una scarpata di circa 250 metri è andata in fiamme. I volontari di turno della Croce Bianca, con sede a pochi metri dal luogo dell'incendio, sono riusciti a controllare le fiamme in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, che si sono recati sul posto con un'autobotte e un mezzo fuoristrada. Preoccupazione per il forte vento che soffiava nella zona e la vicinanza di abitazioni, fra cui la Casa della salute, interamente rivestita di legno. Sul posto anche i carabinieri. S.C.

I volontari della Croce Bianca Roberto, Alessandro e Claudio intervenuti in attesa della squadra del 115: