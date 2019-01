Ecco le città da scoprire con il freddo e la neve

Avete finito i veglioni e le cene in famiglia? Allora è tempo di partire. E andare a scoprire il meglio delle città sotto la neve. Si, perché se molti sognano solamente una spiaggia e un tramonto oltre le palme per tanti questa è la stagione giusta per scoprire le città in versione «total white». E con molti vantaggi: non c'è quasi mai folla, si spende meno. E l'atmosfera è magica. Partiamo allora verso le città più nevose d'Europa (secondo l'analisi del sito specializzato in turismo www.holidu.it).

HELSINKI

E' la città più nevosa di tutte è con oltre 17 giorni di neve al mese. Ma non temete: la capitale finlandese ha molto da offrire durante i freddi mesi invernali. La mattina, quando la neve è ancora fresca e immacolata è il momento di scattare delle foto in giro per la città. La Finlandia è famosa per il suo design e il Design Museum è perfetto per vedere più da vicino la storia dello stile finlandese. Dopo un pranzo a base di Poronkaristys, ovvero carne di renna, non si può non andare in slitta. I finlandesi ne hanno una di plastica, chiamata «pulkka», che si può comprare ovunque al prezzo di 10€. Si può terminare il pomeriggio passeggiando per la città ammirando palazzi come quelli della stazione centrale e del parlamento mentre a fine giornata, è consuetudine andare in sauna per rilassarsi e liberarsi dalle tossine. Per il secondo giorno, un must assoluto è una camminata sul Mar Baltico ghiacciato, in particolare nella zona attorno all'isola di Seurasaari. Se si cerca, invece, il brivido dell'azione, la spiaggia di Kasinonranta è il posto giusto per provare lo «snowkite» ovvero lo sci (o lo snowboard) facendosi trainare da una vela. Attenzione: non ci sono discese ma occorre essere molto bravi.

TALLIN

La Finlandia non vi attira? Allora puntate un po' più verso sud dove si trova il centro culturale e la capitale dell'Estonia ovvero che ha conservato tutto il suo fascino ed è ancora più romantica in inverno. Affacciata sul Mar Baltico, la città è spesso ricoperta di neve e si aggiudica, quindi, la medaglia d’argento con 16 giorni di neve al mese.

Il primo giorno, ci si può godere una passeggiata nella parte vecchia della città. Indispensabile visitare la cattedrale Alexander Nevsky, scattando qualche foto sotto la neve e, dopo un bel pranzo, andare al Tallinn Song Festival Grounds: d'estate ospita seguitissimi concerti rock ma con il gelo si trasforma in una specie di centro per gli sport invernali: e la gente del posto viene per concedersi un po' di relax con lo snowboard e lo slittino. Quindi dedicatevi alla scoperta del centro storico ancora racchiuso nelle mura con 20 grandi torri di guardia. La maggior parte delle stradine acciottolate, dei palazzi e delle chiese ancora l'aspetto originale: un patrimonio architettonico unico ed autentico dichiarato nel 1997 Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Volendo fare una gita poi si può scappare verso nord-est. Qui si trova un museo all'aperto fatto di villaggi tradizionali estoni, dove le lancette si sono fermate nel passato, e il Viikingite Küla, un villaggio vichingo con attività per tutta la famiglia, (dal tiro con l'arco alla pesca alla trota, compresi i percorsi in canoa), a circa 45 minuti da Tallinn.

OSLO

Infine la nostra piccola guida alle città da vivere in bianco propone con i suoi 14 giorni di neve al mese ma soprattutto con la sua grande ricchezza di spazi versi e boschi vicino al centro. Per vivere anche la natura. Ma le passeggiate al freddo richiedono calorie: ecco allora che si parte dalle famose colazioni norvegesi dove non mancano mai salmone, aringa e gamberetti. Dopodichè via verso la zona del porto dove il Teatro dell'Opera sembra emergere dal mare. L'edificio invita i suoi visitatori a raggiungerne la cima e ad ammirare il panorama della città e del suo fiordo durante tutto l'anno. Si potrà continuare la visita raggiungendo il paesino di Akershus, dove un imponente castello del XIII secolo aspetta gli amanti della storia. Dopo un bel pranzo, vale la pena trascorrere il pomeriggio pattinando nella piazza Spikersuppa che si trasforma in una pista di ghiaccio, dove tutte le famiglie e le coppie si ritrovano, al ritmo di musica. Il secondo giorno, si potrà finalmente andare a sciare. Il comprensorio migliore con più di 18 piste da sci, dista soli 25 minuti da Oslo e lo skipass costa 44 euro al giorno. Lungo la strada si trova anche Holmenkollen, l'impianto per il salto con gli sci più alto, e il Museo dello Sci più antico del mondo.