Key West, buen retiro senza convenzioni

Mare a destra e mare a sinistra. Tutto intorno, a perdita d'occhio, l'acqua ha sfumature che vanno dal verde chiaro al turchese intenso. Direzione? Key West, la città più a sud degli Stati Uniti, punta estrema delle isole Keys. Si arriva a destinazione lasciandosi alle spalle i grattacieli di Downtown Miami. Ci vogliono poco più di tre ore per raggiungere l'isola e in dirittura d'arrivo, percorrere il Seven Mile Bridge, il ponte sospeso sull'Oceano, è un’esperienza unica. La sensazione è quella di ritrovarsi sospesi: mare e cielo confondono i loro colori. Così, dopo aver assaporato l'atmosfera glamour di Miami Beach, la movida di Ocean Drive, le spiagge chilometriche e le sontuose ville del Decò District, si cambia registro. Key West è un coriandolo di terra nell’Atlantico: non lontano, a est, ci sono le Bahamas e a sud, Cuba, che dista appena 90 miglia. Non appena ci si addentra nell'isola, la prima sensazione è il senso di pace che riporta indietro nel tempo: un andamento lento a misura d'uomo. L'aria profuma di mare, zucchero filato e tequila; i pescherecci, gli empori di esche e lenze, i negozi di sigari. E ancora i bar, nei piccoli cottage, ricordano le atmosfere descritte da Ernest Hemingway, appassionato di pesca d’altura. L'atmosfera è onirica: le strisce pedonali sono arcobaleno, i taxi rosa e i galli passeggiano indisturbati in un dedalo di strade immerse nella fitta vegetazione. Il centro è costellato di casette romantiche dai colori pastello, ben curate, con giardini lussureggianti. Qua e là, nelle verande e sui davanzali, si possono intravedere specie diverse di iguane che si crogiolano al sole.



In passato, questa piccola isola è stata un covo di pirati, una base navale e un luogo di ispirazione per protagonisti della letteratura americana: non solo Hemingway, ma anche Truman Capote e Tennessee Williams. Hemingway visse a Key West per diversi anni insieme alla seconda moglie Pauline e ai loro gatti. Nel negozio World Wide Sportsman c’è persino la riproduzione a grandezza naturale della Pilar, la barca d’altura con cui lo scrittore navigò da Key West all’Havana.

Turisti e abitanti del luogo, amano ritrovarsi a Mallory Square per godersi il tramonto in riva al mare. La vista sul Golfo del Messico, il cielo rosa intenso e arancione, il sole che si tuffa in mare sono uno spettacolo che merita ogni sera un caloroso applauso.

Duval Street è la principale arteria commerciale: un susseguirsi di bar, ristoranti, locali notturni, negozi e tantissime piccole gallerie d'arte.

Passeggiando si scorge una dimora bianca, rivestita in legno. Si può visitare: è una rara occasione per curiosare nella vita privata del 33° presidente americano, Harry S Truman. Dopo un primo soggiorno a Key West nel 1946, tornò dopo essere stato rieletto nel 1949 e trascorre 175 giorni in quella villetta che lui stesso battezzò «Piccola Casa bianca». L'arredamento rimane quello dell'epoca. Un breve video biografico rievoca la vita di Truman da capo di Stato. Nel tempo, la dimora ha ospitato in vacanza anche altri presidenti, e continua ad avere stanze sempre pronte (e non accessibili al pubblico), qualora un capo dello Stato (in carica e non) voglia trascorrere qualche giorno in quell'oasi della Florida (non certo il presidente attuale che in Florida ha molte basi!). Un'ultima curiosità: il Key West Cemetery, è uno dei cimiteri più bizzarri degli Stati Uniti, per gli inusuali epitaffi delle tombe. Qualche esempio? «I told you I was sick», «Gone fishing with the Lord» o «At least tonight I know where you’re sleeping».

DA VEDERE

DUVAL STREET GALLERIE D'ARTE

Lungo Duval Street, tra negozietti, locali, e pub si trovano molte gallerie di arte contemporanea. Tra le più interessanti è sicuramente Art on Duval, che propone un mix eclettico di opere di artisti nazionali e locali, dai quadri alle famose sculture in vetro. Gallery on Greene mostra, invece, il lavoro di numerosi fotografi e vignettisti. La curatrice Nance Frank ha lavorato con musei in Svizzera, Cile, New York e Cuba, e ha sviluppato una collezione che include anche pezzi dei residenti locali di un tempo, Tennessee Williams e Annie Dillard. Infine, Alan Maltz, fotografo naturalista, conserva le sue opere d'arte in un'omonima galleria: spettacolari le sue litografie.

CASA MUSEO ERNEST HEMINGWAY

E' un bell’affresco della vita degli anni ’30 e ’40 del Novecento, la Casa del Premio Nobel per la letteratura Ernest Hemingway: una dimora splendidamente conservata, e ancora abitata da decine gatti. In questo angolo di paradiso lo scrittore compose alcune delle sue opere più famose. Circondata da un giardino tropicale con una piccola dependance in cui si trova un grande studio, la casa in stile coloniale, mantiene intatta l'atmosfera: i mobili, i libri, la macchine da scrivere, le foto degli amici artisti contemporanei.