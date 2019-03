Irlanda, Guinness e ostriche nella baia di Galway

San Patrizio è alle porte. E come ogni anno il mondo si tinge di verde, il colore dell’Irlanda. Questa è quindi l’occasione giusta per partire per l’isola di smeraldo. Ma andando a cercare uno scorcio meno ovvio e prevedibile di quello che si trova passando dai pub di Temple Bar al Trinity College di Dublino.

La meta sarà, infatti, Galway ex borgo di pescatori diventata una delle città con il più rapido sviluppo del paese. Un posto dove passare dai vicoli stretti tra le vecchie case ai locali pieni di vita e di studenti con una ricca offerta musicale e culturale. Non a caso è stata designata come Capitale europea della cultura per il 2010. Ma è anche il posto dove non ci si deve perdere una Guinness e un piatto delle famose ostriche della baia. Origliando l’impossibile suono del gaelico.

Di giorno, chi arriva da lontano, non deve perdersi una visita ai castelli di Dunguaire e di Lynch per poi passare sotto l'antico Arco Spagnolo: risale al 1500, è a due passi dal mare, ed è il più evidente lascito delle antiche mura che cingevano la città.

Poi sarà la volta della doverosa sosta alla cattedrale della città. E’ intitolata a Nostra Signora Assunta in Cielo e San Nicola (che in gaelico suona, più o meno: Ard-Eaglais Mhaighdean na Deastógála agus Naomh Nioclás) e non è, come ci si potrebbe aspettare antica di secoli: è, in effetti, in pietra ma risale alla metà del 1900. I concerti di organo che ospita regalano però brividi d'altri tempi.

Quindi, dopo i castelli e la chiesa ci aspetta la piazza. Per la precisione Eyre Square, il vero cuore della città. E’ il posto giusto per ammirare i palazzi dalle austere facciate ma soprattutto per guardare la gente mentre ci si concede una tazza di caffè in un bar. O, meglio, una pinta in un pub.

Se poi, come accade spesso, dovesse piovere, c’è anche un centro commerciale con lo stesso nome che ha inglobato parte delle vecchie mura della città. La piazza, che è sorte oltre tre secoli fa è stata di recente sottoposta ad una complessa opera di riqualificazione che le ha fatto conquistare anche dei riconoscimenti per l’innovazione architettonica. E infatti condensa appieno il contrasto tra nuovo e antico tipico di Galway. E se proprio non sapete resistere alla febbre degli acquisti da qui partono le due strade commerciali: Shop Street e William Street.

Non siamo ancora stanchi? Allora prima di dedicarci ai dintorni andiamo ad infilarci in Kirwan's Lane, una stretta strada che un tempo era il centro della città murata e che prende il nome da una dei quattordici «clan» di Galway - le famiglie che governarono la città per diversi secoli. Il suo completo restauro ha riportato la vita nel cuore del centro storico della città e ora ospita caffè, ristoranti e negozi di artigianato. Ma soprattutto racconta come era un tempo la città quando qui c’era anche un teatro dove pronunciò i suoi discorsi nel 1790 Theobald Wolfe Tone, uno dei padri della rivolta irlandese. Da queste parti i patrioti ribelli sono ancora guardati con molta simpatia.



Dopo tanta storia è il momento di dedicarsi alla natura. E uscire dal centro. La meta è la baia che si allarga intorno alla città. Ed è una baia davvero grande visto che misura oltre 50 km di larghezza e quasi 30 di larghezza. Percorrendo la strada costiera che la segue si godono panorami sempre emozionanti sul tempestoso Atlantico e si incontrano villaggi di pescatori che paiono dipinti mentre sullo sfondo stanno le isole Aran. Ma non solo natura abbastanza selvaggia.

Questo è un luogo speciale per la cultura irlandese visto che ricorre in molte canzoni e leggende e qualcuno l’ha definita il luogo più irlandese d’Irlanda. Forse si tratta di un mito: ma al mattino, quando la rugiada brillae si vedono salpare le Galway Hooker, un tipo di barca che esiste solo qui sembra possibile incontrare degli gnomi: e che il vento dell’ovest scenda a raccontarci delle storie.

Cliffs of Moher Le scogliere

dove sembra finire il mondo

A circa un'ora di viaggio da Galway, si trova uno dei luoghi più visitati d'Irlanda. E si capisce facilmente il perché. Stiamo parlando delle Cliffs of Moher (che in gaelico si chiamano Aillte an Mhothair, ovvero “scogliere della rovina”) delle impressionanti e suggestive scogliere a picco sul mare sulla costa occidentale del Clare.

Il punto più alto delle scogliere, che sono lunghe circa otto chilometri, raggiunge i 217 metri d'altezza sull'Oceano Atlantico, e camminare a strapiombo sul mare è una sensazione unica. Sembra di essere ai confini del mondo e il panorama raggiunge la massima poesia quando si accendono i colori del tramonto quando il silenzio è assoluto, rotto solo dal canto degli uccelli.

DA VEDERE

Viaggio nel tempo: le Isole Aran



Al largo di Galway si trovano le isole Aran. E avendo un po’ di tempo, durante la visita di questa contea, meritano sicuramente la visita . Si tratta di un arcipelago di tre isole dove il gaelico è ancora la norma e che attirano camminatori, appassionati di bird watching e innamorati delle tradizioni. Per arrivare si possono usare i traghetti che partono dal porto di Galway (per un viaggio di 90 minuti) o gli aerei che in dieci minuti decollano da Indreabhan e si posano sulle isole. Queste isole, Inis Mór, Inis Meáin e Inis Oírr, sono le ultime terre a ovest prima di raggiungere l'America e hanno una immagine molto caratteristica con i lunghi prati solcati da da mura in pietra

Inis Mór è la più grande delle tre ("mór" significa grande) e ospita popolazione di circa 800 persone. Considerando la superficie, lunga 12 km e larga 3 km, sono numerosi i siti storici che attraggono gli appassionati di storia e miti.

Inis Meáin può essere tradotto come l'isola centrale ed è quella in cui, forse, si sono conservate meglio le tradizioni di un tempo. È qui che nascono i famosi maglioni di Aran e andando in giro si possono incontrare alcuni siti preistorici.

Infine Inis Oírr è l'isola più piccola e più orientale. Ha una superficie inferiore ai 3 km quadrati ed è quindi completamente percorribile: l'intero itinerario richiede quattro ore. Qui abitano solo 250 persone e le occasioni di pernottamento sono davvero poche. Ma ci sono due pub dove incontrare la socievole gente del luogo che sarà fiera di raccontare le storie del passato.