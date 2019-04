A Zurigo per scoprire che estate ci aspetta

Volete sapere che tempo farà quest'estate? Semplice: andate a Zurigo l'8 di aprile. In quella giornata infatti nella principale città svizzera si celebra l’arrivo della primavera. E si prevede come andrà la stagione che ci attende. Ma come? Per scoprirlo occorre tuffarsi in una delle tradizioni più suggestive e divertenti della Confederazione. Ovvero la Sechseläuten.

Questa festa affonda le proprie radici nel XVI secolo, quando il Consiglio composto dai membri di diverse corporazioni zurighesi, decise che, in estate, la fine dell’orario di lavoro dovesse essere posticipata di un’ora rispetto all’inverno. Nei mesi invernali, le condizioni di luce imponevano il riposo serale già alle cinque del pomeriggio, ma, nei mesi estivi, tale orario si spostava di un’ora, vale a dire al rintocco (Läuten) delle sei (Sechs) di sera.

Per indicare l’inizio della primavera, il primo lunedì dopo l’equinozio, la seconda campana più grande della Chiesa di Grossmünster suonava puntuale alle sei. In tal modo, tutti gli abitanti di Zurigo sapevano che aveva avuto inizio la stagione primaverile, ricorrenza che si festeggia ancora oggi. Ed è per questo che, dal XVI secolo, il nome «Sächsilüüte» (il rintocco delle sei) non è cambiato.

Oggi, però, la Sechseläuten non viene più celebrata il primo lunedì dopo l’equinozio. Nel 1952, infatti, la giornata della Sechseläuten fu fissata per il terzo lunedì di aprile. Tuttavia, se questo cade in una settimana santa, la festa di primavera viene anticipata al secondo lunedì di aprile. Ma, in tutto questo, cosa c'entrano le previsioni del tempo? C'entrano perché durante la festa viene bruciato il «Böögg». E ogni bambino svizzero sa di cosa stiamo parlando.

Il Böögg sè infatti un pò come l’uomo nero e altri mostri immaginari come il babau o il lupo cattivo. A Zurigo, il Böögg assomiglia a un pupazzo di neve e simboleggia l’inverno. Bruciandolo si vuole scacciare l’inverno e dare il benvenuto alla primavera. E questo da secoli. Nello stesso periodo in cui nacque la Sechseläuten, nel Kratzquartier, un antico quartiere tra la chiesa di Fraumünster e la Bürkliplatz, ogni anno, nel giorno dell’equinozio, dei giovani davano fuoco al loro Böögg dopo averli portati in giro su dei carri cantando per la città. Alla fine del XIX secolo la Sechseläuten e la bruciatura del “Böögg furono unite e la sfilata dei giovani urlanti di allora si trasformò quindi nell’odierna sfilata dei bambini, che si svolge sempre la domenica precedente alla Sechseläuten, mentre il Böögg diventò il protagonista della festa di primavera prevedendo l'andamento della stagione. La previsione si basa sul fatto che alle 18 in punto, si dà fuoco alla pira sulla quale troneggia il pupazzo di neve: prima il fuoco lo raggiunge facendogli esplodere la testa (piena di fuochi d’artificio), più bella sarà l’estate. Quanto meno questo è ciò che narra la leggenda moderna. E ci sono tabelle precisissime: fino asei minuti il sole sarà garantito mentre da sei a dieci minuti indicano una estate con le nubi. Oltre il quarto d'ora vuol dire «preparate i maglioni».

Ma previsioni a parte questi sono giorni di festa: alla sfilata della Sechseläuten partecipano circa 3.500 membri delle corporazioni in costumi, abiti tipici e uniformi. Inoltre, ci sono anche 350 cavalieri e 50 carri trainati esclusivamente da cavalli mentre 30 bande musicali accompagnano la sfilata. Che poi si trasforma in cena: alle 20, sui resti del falò del Böögg si tiene la grigliata più grande della Svizzera. Giovani e anziani si incontrano sulla Sechseläutenplatz per grigliare le salsicce portate da casa sulle braci rimaste. Chi invece vuole qualcosa di più elegante può andare a cenare nelle sfarzose case delle corporazioni zurighesi che in alcuni casi ospitano ristoranti eccellenti. E pieni di storia visto che alcuni sono attivi da secoli come è il caso del ristorante Gotischer Saal nella Zunfthaus zum Rüden: è vicino alla Bahnhofstrasse e alla Paradeplatz, con vista sulla Limmat e sulla città, è sottoposto a tutela monumentale e alcuni dei suoi elementi sono originari del XIV secolo.

Poi per concludere il tuffo nella festa e nella vita di Zurigo si può partecipare ad una visita guidata alla scoperta delle corporazioni zurighesi e del loro significato per la città. Sono previste varie tappe per ammirarne le case, meraviglie architettoniche che foggiano l´aspetto della città svizzera. Che per molti è solo la capitale del mondo bancario. Mentre, invece, sa essere anche una città divertente. Dove il futuro lo prevede un pupazzo di neve.

I DUE VOLTI DELLA CITTA'

Completamente attraversata dal fiume Limmat, Zurigo è la città più grande e più popolata della Svizzera e quella che riceve il maggior numero di visitatori.

La presenza del fiume fa sì che la città possa facilmente essere suddivisa in due sponde, la riva destra e quella sinistra, la prima ricca di monumenti storici e artistici, la seconda sede della stazione Haupt-Banhoff. Sebbene non sia la sponda più ricca di monumenti storici da visitare anche quest'area ha il suo particolare fascino e i suoi luoghi di interesse. Da visitare c'è il Fraumünster, una delle due costruzioni più importanti di Zurigo, insieme alla chiesa Grossmünster situata diametralmente nella parte opposta della città, nella sponda destra del fiume Limmat. E' una chiesa protestante con una struttura prevalentemente gotica ma resa particolare dai finestroni che furono decorati da Marc Chagall e dal suo stile spoglio e povero, tipico della tradizione zwingliana.

Attraverso il ponte Rathaus-Brucke si arriva sulla sponda destra, dove si svolgono le più importanti funzioni politiche ed economiche della città. In questa parte della città si trovano i più importanti monumenti storici e artistici, tra cui il Rathaus (il Municipio) barocco datata alla fine del 1600. Poi si segue la Bahnhofstrasse dove si affacciano palazzi ottocenteschi, banche e negozi che la rendono tra le 10 vie commerciali più care del mondo. Molto bella da visitare è anche la parte vecchia della città di Zurigo: si tratta di piccole e strette viuzze con le classiche botteghe di antiquariato e artigianato locale, le osterie e le trattorie più antiche e infine alcuni bellissimi edifici alto medievali.