Nuova cartoguida: Parma tiene strette le due stelle

La folgorazione di Michelin lungo la via Emilia risale al 2016, ma l’innamoramento è tutt'altro che finito. Con la pubblicazione di «Destinazione Emilia» - la cartoguida (prima in Italia) presentata al Teatro Valli a Reggio Emilia - si rafforza il legame tra Bibendum e la nostra terra. Dopo la presentazione della celebre «guida rossa» per tre anni consecutivi a Parma, a novembre si farà tappa a Piacenza mentre nel 2020 è previsto il ritorno a Parma - capitale della cultura - per un altro evento Michelin di caratura europea.

Numeri e obiettivi Ma diamo un'occhiata alla nuova cartoguida. Il progetto aggrega due dei più importanti driver di crescita economica dei territori: i ristoranti di qualità e i punti di interesse artistico-culturali. Insomma, la guida rossa e la guida verde trovano un punto di sintesi nel segno del turismo e dei prodotti tipici. L'idea di costruire itinerari alternativi unendo castelli e anolini, rocche e caseifici, fonti termali e piatti gourmet coinvolge le province di Parma, Reggio e Piacenza, viatico ideale verso Parma 2020, l'obiettivo che ha da tempo riunito le tre province sotto la bandiera di Destinazione Turistica Emilia. Il fenomeno rende: uno studio condotto da JFC rivela che nelle tre province l'indotto generato dagli 8 ristoranti stellati e dagli 11 bib gourmand (locali dove si mangia bene contenendo la spesa) è di circa 12 milioni di euro l'anno (5,4 per il settore ricettivo e 6,5 per commercio/servizi) grazie ai quasi 200mila clienti del 2018.

Le stelle L’area vasta cresce sull’asse dell’enogastronomia e del turismo e fa il pieno di stelle Michelin: Piacenza la conferma, Reggio la conquista, Parma conferma addirittura le due stelle per accoglienza e qualità. Un riconoscimento che fa piacere all’assessore Cristiano Casa che lo considera però un punto di partenza: «Noi dobbiamo pensare anche oltre Parma 2020, guardando agli anni a seguire per arrivare tutti e tre ad avere le tre stelle. Questo è un territorio straordinario, dobbiamo dirlo con orgoglio». Una stella Michelin (che sui parli di tavola o di turismo) non è mai scontata perché viene messa in discussione ogni anno. Così come non era scontata la collaborazione nell’area vasta, ricorda la presidente di Dte Natalia Maramotti.

La guida Quanto alla guida, è uno strumento agile, quasi antico nel suo ritorno alla carta (ma Michelin vende ancora 6 milioni di carte geografiche all’anno...), facile da consultare e frutto di nuovi criteri editoriali - sottolinea Philippe Orain, direttore editoriale delle guide verdi Michelin - che includono i prodotti DOP e IGP, le visite in azienda e le tappe al ristorante inteso come agenzia culturale: 4 turisti stranieri (e 3 italiani) su 10 chiedono proprio allo chef dove fare acquisti.