La sua bimba ha appena 5 mesi ma lei ha sfilato ugualmente in passerella. Mara Martin non ha rinunciato alla sfilata che Sports Illustrated ha dedicato ai costumi da bagno, a Miami. Anzi, ha riscosso il successo del pubblico per una scelta decisamente insolita: è andata in passerella portando con sé la piccola Aria, mentre la allattava. Foto e video sono stati pubblicati su Instagram. E il pubblico ha gradito.

Ecco il video pubblicato su Instagram: