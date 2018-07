"Adotta una corsia di destra": la campagna di Autostrade

"Si sente sola e abbandonata. Adotta anche tu una corsia di destra in autostrada". E' questo lo slogan lanciato da Autostrade per l'Italia in tema di sicurezza stradale e in occasione dei grandi flussi per le vacanze. "Utilizzala più spesso e contribuirai anche a migliorare la sicurezza autostradale".

Tantissime le condivisioni, e anche l'occasione - nei commenti - per spiegare il corretto utilizzo della corsie e chiarire le regole sui sorpassi e le differenze col superamento a destra.