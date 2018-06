Come ogni venerdì l'inserto Weekend della Gazzetta in 8 pagine racconta tutto quello che si può fare a Parma e in provincia. Ecco intanto la nostra top five per il fine settimana:

1 .Omaggio a Enzo Jannacci, con il figlio Paolo e altri artisti, PARMA, piazzale Picelli (venerdì)

2 .Festival della lentezza, con Paolo Fresu, Umberto Galimberti, Samuele Bersani, Erri De Luca e altri ospiti, COLORNO (da venerdì a domenica)

3 .Riparty, dal burlesque all'editoria underground e rockabilly, ROCCABIANCA (da venerdì a domenica)

4 .Auto d'epoca, spider e barchette a raduno, COLLECCHIO (da venerdì a domenica)

5 .Notte dal Palato Fino, declinazione per golosi (di buona cucina e di buona musica) della Notte Bianca, FELINO (sabato)