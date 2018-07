Si avvicina il weekend. Con la Gazzetta in edicola venerdì 13 luglio l'inserto Gazzetta Weekend contiene tutti gli appuntamenti del fine settimana. Intanto, come aperitivo, ecco la nostra top five del weekend:

1.Festa d'estate a Ravadese (Parma) sab e dom

2.La strana coppia Pertusi-Salvini al Castello di Bardi - dom

3.Jumbo Day a Fontevivo - sab

4.Fiera di luglio a Bazzano (Neviano) -dom

5.Tre giorni da gustare a Castione Marchesi (Fidenza) ven-sab e dom