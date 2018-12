Presepi, neve, mercatini: la top 5 del fine settimana natalizio

Venerdì 21 l'inserto Weekend nella Gazzetta contiene l'agenda di tutti gli appuntamenti per il tempo libero. Ecco come antipasto la consueta agenda in pillole: i nostri suggerimenti per il fine settimana

1.Bazzano "Paese dei presepi" (tutti i giorni)

2.Schia Apre la stagione sciistica (sab e dom)

3.Parma Mercatini in Piazza Ghiaia (sab dom e lun)

4.Calestano Concerto degli auguri (sabato sera)

5.Borgotaro Spettacoli vari: giocolieri, concerti, trampoli (ven sab e dom)