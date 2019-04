Coppa Fantozzi, street food e castelli: la Top 5 del fine settimana

L'inserto weekend della Gazzetta di Parma di venerdì 26 contiene l'agenda con tutti gli appuntamenti per il tempo libero in città e provincia. Ecco intanto un'anteprima, la nostra top five del weekend:

1."Coppa Fantozzi" a Parma (domenica)

2.Vino e street food in Piazza Ghiaia a Parma (sab e dom)

3.Festa di primavera a Coenzo di Sorbolo (dom)

4.Appuntamenti nei Castelli del Ducato (ven, sab e dom)

5.Museo di sculture a cielo aperto a Liveglia di Bedonia (sab e dom)