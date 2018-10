Andrea Censi è comparso ieri mattina in tribunale per l'interrogatorio di garanzia. Sia il sindaco di Polesine Zibello che i due funzionari convocati dal gip si sono avvalsi della facoltà di non rispondere (leggi). Scena muta in tribunale, ma non sui social, dove Censi pubblica (Facebook) un post in cui, dopo aver precisato che non può fare nulla, ringrazia i tanti che gli hanno offerto attestati d'amicizia e solidarietà e commenta: "Vorrei parlare con ogni cittadino e spiegare e chiarire tutto". Chiude spiegando che il suo tempo ora è dedicato alla famiglia e...alla difesa.