A Noceto tanta gente per il mercato del Forte - Gallery

Il mercato del Forte è tornato dove tutto è iniziato, e Noceto ha risposto con una partecipazione eccezionale. Oggi, infatti, fra le vie del centro storico, dove sono state allestite le bancarelle, in tantissimi hanno approfittato della bella giornata di sole per concedersi un po’ di tempo da dedicare allo shopping. Chi vorrà potrà trovare gli ambulanti in centro fino alle 19.

L’evento, molto partecipato sin dal mattino, è stato realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Ascom e Confesercenti e con la presenza dei due consorzi insieme, il «Mercatino da Forte dei Marmi» e «Il Mercato del Forte».