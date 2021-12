Due scosse di terremoto nel Parmense: 2,4 a Pellegrino e 3.3 a Salso

Sono due le scossa di terremoto avvertite nel Parmense nel tardo pomeriggio, una dopo l'altra alle 18:29 e alle 18:31 con epicento a monte Canate a 3 km a nord-ovest di Pellegrino, in corrispondenza di monte Canalte e a 3 km sud-ovest di Salso, in corrispondenza del monte dei Ronchi. Le scosse sono state avvertite distintamente dalla popolazione. Non sono stati segnalati danni finora.