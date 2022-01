Rapina a mano armata in un negozio di Reggio Emilia

Rapina a mano armata nel tardo pomeriggio di oggi a Reggio Emilia. Erano circa le 18 quando - stando alle prime ricostruzioni - tre banditi sono entrati al Caddy's, negozio di cosmetici e di prodotti per pulizie per la casa, nella zona del complesso commerciale di via Omobono Tenni, nel quartiere Baragalla.

Uno dei ladri ha puntato una pistola contro una commessa minacciandola e intimandole di consegnarle i soldi contenuti nel registratore di cassa. Una volta impossessati del denaro, la banda è uscita all’esterno, dove ad attenderli vi sarebbe stato un quarto uomo al volante di un’auto sulla quale sono tutti saliti per poi infine scappare col bottino che si attesta a qualche migliaio di euro, anche se l’esatta quantificazione è ancora in corso di inventario da parte dei carabinieri di Reggio Emilia che indagano sull'accaduto.