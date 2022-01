Tenta il furto in canonica e taglia le gomme al prete: fermato

Ha bucato gli pneumatici dell’auto di proprietà del parroco e ha tentato di rubare in canonica. Ma è stato identificato e denunciato dai carabinieri. Ora si trova a disposizione della magistratura che ha disposto il fermo, in attesa della direttissima in tribunale. E’ successo a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia.



Il sacerdote ha sentito dei rumori alla porta e ha immediatamente chiamato i carabinieri. Quando i militari sono arrivati sul posto, l’uomo - un 50enne abitante nel Reggiano - si era già allontanato. Dal sopralluogo delle forze dell’ordine è emerso che aveva forzato la maniglia d’ingresso per poi dirigersi in cantina a rovistare. Poi, prima di fuggire una volta scoperto, ha tagliato le gomme della vettura del prete parcheggiata fuori; un atto compiuto per stroncare un eventuale inseguimento o forse per dispetto. Inoltre, mentre scappava, è stato visto da un cittadino mentre infrangeva con un masso il parabrezza di un’altra auto parcheggiata lungo la strada.