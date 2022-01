Cade dal terrazzzo, grave un bimbo di tre anni a Marina di Carrara

E’ grave un bambino di tre anni, caduto da un terrazzo e finito in strada questo pomeriggio a Marina di Carrara (Massa Carrara).

Il bambino, trasportato in codice rosso all’ospedale Noa di Massa (Massa Carrara), secondo quanto si apprende, avrebbe riportato gravi lesioni alle gambe. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Carrara e l’ambulanza della Pubblica assistenza di Carrara. Intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato per ricostruire la dinamica dell’incidente.