Incidenti stradali: morta dopo uno scontro nel Reggiano

Una donna è morta in un’incidente stradale oggi pomeriggio nel Reggiano. Poco dopo le 14 su via Statale, nei pressi della frazione di Chiozza, nel Comune di Scandiano al confine con Casalgrande è avvenuto uno scontro frontale tra un suv - un Toyoya Rav4 - e una Fiat Panda. Quest’ultima era guidata dalla vittima, una sessantenne. Per lei le lesioni riportate si sono rivelate fatali ed è morta sul colpo.

A nulla sono valsi infatti i tentativi di rianimarla da parte dei soccorritori del 118 che sono giunti immediatamente sul posto assieme ai vigili del fuoco. Il conducente del fuoristrada è stato invece trasportato in ospedale, ma le sue condizioni sono di media gravità.

La polizia stradale del distaccamento di Castelnovo Monti è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto, dopo aver messo in sicurezza l’area e deviato il traffico che per ore è andato in tilt sull'importante asse di collegamento.