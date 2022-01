Fatto esplodere bancomat nella notte a Fiorenzuola: ladri in fuga verso Parma

I carabinieri del comando Provinciale di Piacenza stanno indagando in queste ore su quanto accaduto nella notte a Fiorenzuola d’Arda dove un bancomat è stato preso d’assalto. Intorno alle 3.30 i malviventi sono entrati in azione per mettere a segno il colpo, per poi fuggire in direzione Parma con un’auto di grossa cilindrata.

Al momento non è ancora chiaro se la banda sia riuscita a scappare con il denaro contenuto nel bancomat e con che cosa sia stata provocata l’esplosione. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza saranno utili alle indagini dei militari dell’Arma che, subito dopo il colpo, hanno avviato le ricerche dell’auto nella zona, senza esito positivo.