"Forza Parma", la baby gang provoca gli ultras della Reggiana: maxirissa ai Petali

Le baby gang, si sa, sono un fenomeno, purtroppo, diffuso. Non fa differenza la vicina Reggio Emilia. Baby gang tra superficialità, microcriminalità, "culto" dell'ozio e del menefreghismo. Ed ecco la provocazione: "Forza Parma". Non siamo al Tardini, ma al centro commerciale "I Petali", a Reggio. II tifosi della Reggiana stanno defluendo dallo stadio dopo la vittoria per 3-1 sulla Pistoiese. La provocazione, per qualcuno è un'offesa. Dieci supporter granata inseguono all'interno del centro commerciale il giovane che li ha provocati. Lo raggiungono sulle scale mobili, lo prendono e lo portano fuori. Intervengolo gli amici (minorenni, alcuni di origine straniera) quelli che spesso vengono segnalati lì ai Petali a infastidire i clienti. Scopia la rissa. Si uniscono altre persone. Gli addetti della security interna non bastano. Arrivano le forze dell'ordine. Ci è voluta più di un'ora per riportare la calma. Non ci sarebbero feriti. La Polizia sta individuando le persone che hanno scatenato il putiferio.