14enne molestata sul treno al rientro da scuola: denunciato un 25enne

E’ stata aggredita e molestata sessualmente su un treno in provincia di Reggio Emilia mentre rientrava a casa da scuola. La vittima è una ragazza di 14 anni mentre il presunto autore è stato identificato e denunciato dai carabinieri ed è un ragazzo di 25 anni.



L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 27 gennaio. La ragazzina stava tornando da scuola ed era su un vagone non troppo affollato quando è stata avvicinata dal 25enne. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, avrebbe cominciato a infastidirla, con la 14enne che ha iniziato a informare dell’atteggiamento dello sconosciuto sia la madre sia il suo fidanzatino in chat col cellulare. Entrambi l’hanno invitata ad alzarsi e spostarsi ma il 25enne avrebbe impedito alla ragazzina di continuare a scrivere, bloccandola al sedile. A quel punto le avrebbe offerto marijuana da fumare e l’avrebbe molestata sessualmente. Nello stesso vagone un altro ragazzino, minore, che ha documentato con foto e video quanto stava accadendo e che poi ha deciso di affrontare il ragazzo più grande e di soccorrere la vittima. I due minori si sono quindi spostati in un’altra parte del vagone fino a quando l’aggressore non è sceso a una fermata. Prima di abbandonare il treno si è comunque rivolto alla vittima, lasciandole pure un numero di cellulare. Proseguito il viaggio e giunta in stazione la ragazza ha riabbracciato in lacrime e terrorizzata la madre e insieme a lei si è rivolta ai carabinieri per la denuncia.



Il presunto aggressore è stato individuato, anche grazie al riconoscimento della vittima e del testimone, e alle immagini delle stazioni ferroviarie, ed è stato denunciato alla Procura reggiana per i reati di violenza sessuale aggravata su minore, atti osceni in luogo pubblico alla presenza di minorenni e tentata cessione di sostanza stupefacente. La Prefettura ha revocato nei suoi confronti la misura di accoglienza in quanto migrante. Proseguono le indagini.